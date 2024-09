"Love Island"-Joey Essex und Jessy Potts bestätigen Trennung

Joey Essex (34) und Jessy Potts (25) lernten sich bei der britischen Ausgabe von Love Island kennen und lieben. Doch nur sieben Wochen nach dem Ende der Show verkündet der The Only Way Is Essex-Star nun die Trennung des TV-Pärchens. Gegenüber The Sun offenbart er: "Leider haben wir beschlossen, unsere Beziehung zu beenden, aber ich hoffe, dass wir weiterhin Freunde sein können." Böses Blut scheint es zwischen den Briten nicht zu geben. "Ich wünsche Jessy wirklich das Beste für ihre Zukunft, egal was sie macht", erklärt der Realitystar.

Auch Jessy spricht mit der Zeitung über das Liebes-Aus. Für ihre gemeinsame Zeit in der Kuppelshow sei sie sehr dankbar, doch in der Realität habe ihre Beziehung einfach nicht funktioniert. Außerdem fügt sie hinzu: "Ich bin allen, die uns unterstützt haben, sehr dankbar und freue mich auf all die aufregenden Möglichkeiten, die vor uns liegen."

Erst vor knapp einer Woche wehrte sich die Blondine noch gegen Trennungsgerüchte. Bei einem gemeinsamen Besuch der National Television Awards stellte sie gegenüber dem Blatt klar: "Wir genießen einfach die Zeit miteinander und posten nicht alles online. [...] Ich sehe Joey mehrmals die Woche – ich übernachte bei ihm zu Hause, wir gehen auf Dates, wir posten nicht wirklich darüber, weil wir einfach gerne Zeit miteinander verbringen. Wir mögen es, einfach in der Gesellschaft des anderen zu sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / joeyessex Joey Essex und Jessy Potts im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessy Potts, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige