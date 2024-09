Joey Essex und Jessy Potts feiern Red-Carpet-Debüt als Paar

Joey Essex (34) und seine neue Freundin Jessy Potts feierten ihr Paardebüt auf dem roten Teppich bei den diesjährigen National Television Awards – und zwar superstylish! Der britische Realitystar posierte in einem stilvollen dunkelbraunen Nadelstreifenanzug und einem weit aufgeknöpften weißen Hemd, während seine Freundin in einem schwarzen, trägerlosen Kleid mit hohem Schlitz strahlte. Mit glamourösen Ohrringen akzentuierte Jessy ihr atemberaubendes Outfit.

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt setzten die Love Island-Stars den aktuellen Gerüchten um eine mögliche Trennung ein Ende. "Es könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wir genießen einfach die Zeit miteinander und posten nicht alles online", betonte die 25-Jährige auf dem Red Carpet im Interview mit The Sun und ergänzte zudem: "Und ich sehe Joey mehrmals die Woche – ich übernachte bei ihm zu Hause, wir gehen auf Dates, wir posten nicht wirklich darüber, weil wir einfach gerne Zeit miteinander verbringen. Wir mögen es, einfach in der Gesellschaft des anderen zu sein." Joey und Jessy seien "sehr glücklich" zusammen.

Joey und Jessy hatten sich bei der britischen Version von "Love Island" kennen und lieben gelernt, im Juli machten sie ihre Beziehung schließlich offiziell. Und die beiden Turteltauben haben bereits Zukunftspläne! "Wir haben schon über Kinder gesprochen", verriet der 34-Jährige bereits in einem Interview mit OK! Magazine. So ganz einig scheinen sich Joey und Jessy aber noch nicht zu sein: "Wir wollen beide eine große Familie. Sie will vier, ich will acht Kinder. Ich bin bereit, ich würde gleich morgen anfangen. Vielleicht sogar heute Nacht!"

Getty Images Jessy Potts, Reality-TV-Star

Instagram / joeyessex Joey Essex und Jessy Potts im Juli 2024

