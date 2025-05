Knutschfoto: Hat Joey Essex etwa wieder eine neue Flamme?

Joey Essex (34) wurde nun am Wochenende auf Ibiza beim Austausch inniger Zärtlichkeiten mit einer unbekannten Blondine gesichtet. Der ehemalige "The Only Way Is Essex"-Star verbrachte den Tag im luxuriösen ME Hotel, wo er und seine neue Begleiterin nicht die Finger voneinander lassen konnten. In lässiger Urlaubsstimmung ließ sich Joey laut DailyMail entspannt zurücksinken – mit dem Blick stets auf seine elegante Begleiterin gerichtet. Neben Drinks am Pool tauschten die beiden auch leidenschaftliche Küsse aus.

Für Joey ist dies die erste romantische Begegnung, die öffentlich wurde, seit seiner Trennung von Jessy Potts (26) vor acht Monaten. Das Paar, das sich während der Dreharbeiten zur 11. Staffel von Love Island kennen und lieben gelernt hatte, zog damals sogar ins Finale der Sendung ein. Doch nach nur sieben Wochen außerhalb der Villa verkündeten sie, dass ihre Beziehung nicht über das Format hinaus Bestand habe. "Ich hoffe, wir können Freunde bleiben", erklärte Joey damals, während Jessy von "schwierigen Umständen" sprach, die sie als Paar nicht überwinden konnten. Seitdem schien es um Joeys Liebesleben ruhig geworden zu sein – bis jetzt.

Das Liebesleben des Reality-Stars steht seit Jahren im Fokus der Medien. Bereits vor seinem Auftritt bei "Love Island" hatte Joey laut DailyMail eine Reihe prominenter Beziehungen, darunter eine Romanze mit der Sängerin Rita Ora (34) und eine vor der Kamera inszenierte Liebe mit Sam Faiers (34) bei The Only Way Is Essex. Mit Sam erlebte er Höhen und Tiefen, die in einem Heiratsantrag in Dubai gipfelten, bevor alles in die Brüche ging. Auch nach Jessy bleibt Joey seinem Ruf als Herzensbrecher treu. Bleibt abzuwarten, ob seine neue Flamme auf Ibiza nur ein Sommerflirt ist oder ob sich hier vielleicht mehr entwickelt.

Joey Essex, Realitystar

Joey Essex, TV-Star

