Nach Jessy-Trennung: Joey Essex feiert umgeben von Frauen

Joey Essex (34) und Jessy Potts (25) gaben vor wenigen Tagen das Ende ihrer Beziehung bekannt – und das nur sieben Wochen, nachdem sie gemeinsam die britische Love Island-Villa verlassen haben. Das Liebes-Aus scheint Joey aber ziemlich gut wegzustecken: Der Realitystar machte kein Geheimnis daraus, nicht einmal 24 Stunden nach Bekanntgabe der Trennung schon wieder Party zu machen. Auf seinem Instagram-Profil teilte der 34-Jährige Eindrücke eines feuchtfröhlichen Launch-Events, bei dem er als Ehrengast geladen war. Von einer Horde hübscher Frauen ließ sich der Brite auf den Clips im Netz feiern und genoss dabei die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts augenscheinlich in vollen Zügen.

Doch auch seine Ex-Freundin Jessy scheint der Beziehung nicht wirklich hinterherzutrauern: Die Blondine wagte sich ebenfalls wieder ins Nachtleben. Gemeinsam mit Freundinnen besuchte sie am Donnerstagabend – so wie Joey – ein Event einer Fashionmarke. In ihrer Story im Netz teilte auch Jessy Eindrücke ihres Abends – der offenbar ein voller Erfolg war, denn sie strahlt auf den Fotos und Videos über beide Ohren.

Dass die beiden nicht gerade lange brauchen, um über das Beziehungs-Aus hinwegzukommen, könnte daran liegen, dass die Liebe zwischen ihnen ohnehin noch ziemlich frisch gewesen war. In der britischen Ausgabe von "Love Island" lernten sie sich kennen und wurden sogar ein Paar – doch das nicht lange. Vor wenigen Tagen verkündeten sie nur sieben Wochen nach dem Ende der Show die Trennung. "Leider haben wir beschlossen, unsere Beziehung zu beenden, aber ich hoffe, dass wir weiterhin Freunde sein können", erklärte Joey gegenüber The Sun.

Instagram / jessymaypotts Jessy Potts, Lucinda Strafford und Millie Court im September 2024

Instagram / joeyessex Joey Essex und Jessy Potts im Juli 2024

