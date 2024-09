Joey Essex äußert sich erstmals zur Trennung von Jessy Potts

Joey Essex (34) und Jessy Potts (25) sind nicht länger ein Paar. Das machten die Realitystars vor wenigen Tagen bekannt. Seither hüllte sich Joey in Schweigen – bis jetzt! Im Interview mit Goss.ie äußert er sich erstmals zu dem Liebes-Aus. "Leider haben wir uns getrennt. Ich wünsche ihr nur das Beste", erklärt der einstige Love Island-Kandidat, der in jener Sendung auch Jessy kennengelernt hatte.

Ob er in dem Kuppelformat erneut sein Glück versuchen möchte? Im Interview wird Joey auch gefragt, ob er in der nächsten Staffel von "Love Island All Stars" dabei sein werde, was er jedoch erst einmal verneint: "Im Moment nicht, das ist definitiv nicht in Planung." Erst kurz vor seinen Worten zeigte sich auch seine Verflossene wieder in der Öffentlichkeit. Jessy zog bei ihrem ersten Auftritt nach der Trennung bei der "Transformers One"-Film-Premiere in London alle Blicke auf sich. In einem atemberaubenden, glitzernden Abendkleid strahlte die Blondine über das ganze Gesicht.

Obwohl die Trennung überraschend kam, scheint es zwischen den beiden kein böses Blut zu geben. "Leider haben wir beschlossen, unsere Beziehung zu beenden, aber ich hoffe, dass wir weiterhin Freunde sein können", erklärte Jessy in ihrem Statement zur Trennung, das The Sun vorlag, und fügte hinzu: "Ich bin allen, die uns unterstützt haben, sehr dankbar und freue mich auf all die aufregenden Möglichkeiten, die vor uns liegen."

Getty Images Jessy Potts bei der Premiere von "Transformers One"

Instagram / joeyessex Joey Essex und Jessy Potts im Juli 2024

