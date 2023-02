Liebes-Reunion mit Carl Woods? Katie Price klärt Treffen auf

Gibt es etwa doch kein Comeback für die Liebe von Carl Woods (34) und Katie Price (44)? Das Reality-Sternchen und der einstige UK-Love Island-Kandidat hatten eigentlich geplant, sich das Jawort zu geben, doch Ende November kam alles anders: Der Brite machte seiner Partnerin Fremdgehvorwürfe und die beiden trennten sich daraufhin. Vor wenigen Tagen wurde jedoch die Gerüchteküche eingeheizt, als Katie und Carl gemeinsam in Thailand gesichtet wurden. Nun stellt sie einiges klar!

"Ich bin gerne alleine. Ich bin Single und liebe es, meinen eigenen Raum zu haben", äußert sich die Britin gegenüber The Mirror. Katie genieße die Zeit mit ihren Kindern und wolle sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Das Treffen mit ihrem Ex sei zudem eher willkürlicher Natur gewesen. Denn sie haben in dem asiatischen Land gemeinsame Freunde und seien beide zufällig zur selben Zeit dort gewesen.

Ein Insider hatte zuvor jedoch etwas ganz anderes behauptet! "Katie und Carl sind wieder zusammen, aber sie versuchen, es geheim zu halten, da nicht alle ihre Familie und Freunde damit einverstanden sind", hatte die Quelle gegenüber The Sun ausgeplaudert. Die zwei sollten sogar schon wieder zusammenwohnen.

Instagram / katieprice Katie Price, 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods im Februar 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

