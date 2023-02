Liebes-Reunion mit Katie Price? Carl Woods heizt Gerüchte an

Das Liebeswirrwarr um Katie Price (44) und Carl Woods (33) geht in die nächste Runde. Das Reality-Sternchen und der einstige UK-Love Island-Kandidat wollten den Hafen der Ehe einlaufen, doch Ende November kam alles anders: Der Brite machte seiner Partnerin Fremdgeh-Vorwürfe und die beiden trennten sich daraufhin. Doch vor einigen Wochen wurde die TV-Beauty mit einem Verlobungsring gesichtet. Jetzt ist Carl derjenige, der für weitere Liebesgerüchte sorgt!

In seiner Instagram-Story teilte der Hottie einen Clip, der allem Anschein nach in der Küche seiner Ex-Freundin aufgenommen wurde. Carl filmte sich beim Aufwärmen seines Essens – das Augenmerk lag dabei auf den Küchengeräten, bei denen es sich um Katies handeln soll. Ein weiteres Indiz sei, dass man an einer Stelle der Aufnahme eindeutig die Einfahrt der 44-Jährigen erkennt. Bisher wollen sich die beiden zu den Spekulationen nicht äußern.

Allerdings äußerte sich ein Insider nun dazu. "Katie und Carl sind wieder zusammen, aber sie versuchen, es geheim zu halten, da nicht alle ihre Familie und Freunde damit einverstanden sind", erklärte die Quelle gegenüber The Sun. Die zwei sollen auch schon wieder zusammenwohnen.

Instagram / carljwoods Carl Woods, Ex-Freund von Katie Price

Instagram / carljwoods Carl Woods, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

