Mit Rosen: Juliano Fernandez kämpfte um Ex-Freundin Sandra

Hatte Juliano Fernandez die Beziehung zu Sandra Janina (23) etwa noch nicht aufgegeben? Nach ihrer Teilnahme bei dem TV-Treuetest Temptation Island V.I.P. schienen die beiden Realitystars zunächst verliebter denn je. Doch im September 2022 beendeten sie ihre Beziehung. Nun treten sie als Ex-Partner bei Prominent getrennt an. Doch gegenüber Promiflash verrät Juliano, dass er zuvor noch um Sandras Liebe und ihre Beziehung kämpfte.

Kurz vor dem Start der neuen Staffel "Prominent getrennt" verrät Juliano Promiflash, dass er seine Ex schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Doch das letzte Mal scheint ihm in Erinnerung geblieben zu sein. "Das letzte Mal war ich bei ihr und habe ihr Rosen gebracht und vorgeschlagen, dass wir uns doch noch mal zusammenreißen und es versuchen", erklärt der Are You The One?-Teilnehmer. Doch die Blumen seien "im Müll gelandet" und er sei gegangen. Im Anschluss habe er nur noch postalisch mit der Blondine kommuniziert.

Vor den Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" habe Juliano daher vor allem Angst gehabt, es könne auch in der Show mit der Kommunikation hapern. "Das Wichtigste ist Zusammenhalt und Kommunikation. Das war auch der Killer in unserer Beziehung. Ich hatte Bedenken, ob Sandra trotz allem aus sich rauskommen würde und offen reden und in den Spielen auch alles geben würde", meint er. Deshalb sei er sich auch nicht sicher gewesen, ob das Zusammenleben mit den Konkurrenten klappen würde.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

RTL Sandra van der Heide und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

