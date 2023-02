Sieht Carlo von "First Dates Hotel" aus wie Paul Janke?

Hat er etwa einen berühmten Doppelgänger? Carlo macht sich in der Datingshow First Dates Hotel auf die Suche nach der großen Liebe. In romantischer Atmosphäre trifft der Single sein erstes Date Julia zum Abendessen in der Lounge des Hotels auf Mallorca. Dabei trägt der Erzieher seine lange blonde Mähne offen und erinnert die Zuschauer im Netz damit vor allem an einen: Ex-Bachelor Paul Janke (41)!

"Carlo ist doch sicher der kleine Bruder vom Lieblings-Bachelor", schreibt eine Userin auf Twitter – für die die Ähnlichkeit zwischen den beiden wohl eindeutig zu sein scheint. Eine andere Zuschauerin der Kuppelshow scheint das mit den Worten: "Carlo ähnelt Rosen-Paul irgendwie" genauso zu sehen. "Erzähl' mir doch nichts! Das ist Paul!", witzelt ein dritter Fan. Ob seinem Gegenüber Julia das wohl auch aufgefallen ist?

So oder so dürfte Julia Gefallen an ihrem Carlo gefunden haben! Auf die Frage, ob sie sich ein weiteres Date haben möchte, antwortet sie: "Es war ein superschönes Date, es war sehr lustig, wir haben viel gelacht – also sehr gerne ein zweites Date!" Auch der 34-Jährige ist interessiert: "Ich fand es sehr schön und hätte gerne ein zweites Date, weil ich es superlustig fand, wir haben so viel gelacht!", verrät er.

RTL Carlo von "First Dates Hotel"

Instagram / jankepaul Paul Janke, Juli 2022

Instagram / jankepaul Paul Janke im September 2022

Findet ihr auch, dass Carlo Paul ähnlich sieht?



