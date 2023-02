Stört Bachelor David die Bekanntheit mancher Rosen-Ladys?

In wenigen Tagen ist es so weit! Anfang März startet der Kampf um die begehrte letzte Rose des neuen Bachelors David Jackson. Der Halb-Amerikaner ist der erste Bachelor, der schon eine gewisse Bekanntheit mitbringt: In den sozialen Medien begeistert er seine Fans regelmäßig mit Fitness-Content. Auch unter seinen Rosen-Ladys sind Gesichter, die Zuschauer wiedererkennen könnten. Doch stört es David, wenn seine potenzielle Freundin auch schon berühmt ist?

Im Promiflash-Interview verriet der neue Bachelor, ob er auch prominentere Frauen daten würde: "Bekannt oder unbekannt ist egal. Wenn es passt, dann passt es." Sorge davor, dass manche der Mädels nur für den Fame an dem Format teilnehmen, hat das Model aber nicht: "Am Ende des Tages liegt es an mir, zu erkennen, wer sich wirklich für mich interessiert und bleibt, um mit mir eine echte Bindung aufzubauen", erklärte David.

Außerdem erzählte er Promiflash, was für ihn bei der Wahl seiner Partnerin gar nicht gehe. Besonders Ignoranz, mangelnde Empathie und Einfühlungsvermögen seien Ausschlusskriterien für das Model. Abgesehen davon gebe es noch etwas, das den Influencer stört: "Ich würde nicht sagen, dass es ein absolutes No-Go ist, wenn eine Frau raucht, allerdings mag ich den Geruch und Geschmack von Zigaretten nicht", äußerte der Influencer.

Anzeige

Instagram / dee_jaxon David Jackson, Der Bachelor 2023

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Model

Anzeige

Instagram / dee_jaxon David Jackson, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de