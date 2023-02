Thron, Gäste und Co.: Erste Details zu Charles' Krönung!

Im britischen Königspalast herrscht schon ein wenig Aufbruchsstimmung! Im September vergangenen Jahres war Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland gestorben. Mit ihrem Tod wurde ihr ältester Sohn von Prinz zu König Charles (74). Am 6. Mai wird der Vater von Prinz William (40) und Prinz Harry (38) dann offiziell zum neuen britischen Regenten gekrönt. Für die große Zeremonie laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren – schließlich ist einiges zu tun. Beispielsweise bekommen Charles und Königsgemahlin (75) Camilla einen neuen Thron. Was noch alles hinter den Kulissen zwecks Charles' Krönung passiert, seht ihr im Video!

