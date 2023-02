Für Krönung: König Charles und Camilla bekommen neuen Thron

Ein neuer Monarch bedeutet viele Veränderungen! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) steht König Charles III. (74) als amtierendes Oberhaupt an der Spitze der Monarchie des Vereinigten Königreichs. Immer an seiner Seite: seine Frau Camilla (75), die ihm als seine Königin nicht von der Seite weicht. So werden die beiden im kommenden Mai gemeinsam im Rahmen einer imposanten Zeremonie offiziell zu den britischen Oberhäuptern ernannt. Passend zur Krönungszeremonie können sich Charles und Camilla dann auch über neue Throne freuen!

Wie es die Tradition will, zieht mit dem neuen Monarchen auch ein neuer Herrschersitz in den Palast. "Es gibt immer einen neuen Thron für einen neuen Monarchen und dies wird keine Ausnahme sein", verriet ein Insider des Palastes nun gegenüber Daily Mail und fügte hinzu, dass Charles und Camilla für ihre Krönungszeremonie deshalb jeweils einen eigenen Herrschersitz anfertigen lassen haben. Anders als der Thron der Queen wird der neue Sitz von Charles nicht mit der St. Edward's Crown, sondern mit der Tudor-Krone ausgestaltet werden.

Ebenso wie die Königsfamilie und viele Anhänger der britischen Royals werden dann vielleicht auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) die neuen Sitze der neuen Monarchen begutachten können. Laut einem Insider sollen die Wahlamerikaner nämlich trotz der jüngsten Zerwürfnisse mit eingeplant werden. "Es wäre hilfreich, wenn sie etwas früher kämen, damit es an dem Tag nicht zu einem totalen Zirkus kommt", deutete die Quelle gegenüber The Sun jedoch an.

MEGA König Charles III. auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Geburtstag von König Charles III.

