Für diesen Kindergarten hat sich Jessica Haller entschieden

Jessica Haller (32) hat auf ihre Fans gehört! Die Influencerin hatte sich lange damit beschäftigt, ob sie ihre Tochter Hailey (1) in einen Kindergarten stecken soll oder nicht. Sie fragte daher auch ihre Community um Rat. Ursprünglich wollte die Frau von ihrem damaligen Rosenkandidat Johannes Haller (35) ihre Tochter nicht in die Hände von Erziehern geben – hat sich aber jetzt doch für die Kinderbetreuung entschieden. Hailey geht jetzt in einen "Hippie-Kindergarten"!

"Es tut einfach gut. Ich bin total glücklich", freut sich Jessica in ihrer Instagram-Story. Hailey sei nun in der Eingewöhnungsphase in einem "Hippie-Kindergarten" auf Ibiza. "Dieser Ort ist total spirituell und die Erzieher sind sehr warmherzig", erklärt die Mutter der fast Zweijährigen. Sie ist der Meinung, dass in dem etwas anderen Kindergarten "ganz viel Energie" sprühe. Ihr seien deswegen sogar fast die Tränen gekommen, als sie mit Johannes dort war.

Die Entscheidung, Hailey in geschulte Hände zu geben, bereut Jessica offensichtlich nicht. Sie ist davon überzeugt, dass das der richtige Platz für ihre Tochter sei. "Es fühlt sich alles richtig und positiv an", bekräftigt sie. In diesem Kindergarten habe sie auch die Zeit, Hailey bei der Umstellung zu helfen. Sie könne so lange bleiben wie sie möchte und wie lange es die Kleine braucht.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su, Januar 2023

Lela Radulovic Photography Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

