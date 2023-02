Laut Medien: Loris Karius' Freundin soll schwanger sein!

Steht bei Loris Karius (29) und Diletta Leotta (31) etwa Nachwuchs an? Im Oktober 2022 kursierten erstmals Liebesgerüchte um den Torhüter und die italienische Sportmoderatorin. Seither wurden sie immer wieder miteinander gesichtet. An Silvester machten die beiden ihre Beziehung dann auch endlich im Netz offiziell und zeigten, wie sie turtelnd ins neue Jahr feiern. Gehen sie nun schon die Familienplanung an? Laut Medienberichten sollen Loris und Diletta ein Baby erwarten!

Die ersten Gerüchte wurden durch ein TikTok-Video in Gang gebracht. Darauf glaubten Follower einen Babybauch zu erkennen. Auch auf einem Instagram-Foto, das Loris gepostet hat, sieht die Pose verdächtig aus: Darauf legt er sanft eine Hand auf ihren Bauch. Jetzt legte auch noch die Klatsch-Expertin Deianira Marzano nach, wie die italienische Vanity Fair berichtet: Sie behauptete, dass Diletta die Schwangerschaft ihren Freunden gegenüber schon bestätigt haben soll! Im Sommer soll das Kind angeblich geboren werden.

Wie ernst es zwischen den beiden ist, bewiesen sie schon im vergangenen Dezember. In den sozialen Medien hatte sich das Paar damals in Sizilien gezeigt. Dort sollen sie nicht nur einen romantischen Urlaub verbracht haben. Der Profifußballer soll dort auch die Familie von Diletta kennengelernt haben.

Anzeige

Instagram / dilettaleotta Loris Karius mit seiner Freundin Diletta Leotta

Anzeige

Getty Images Loris Karius, Fußballtorwart

Anzeige

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta in Miami 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de