Nach der Trennung: Yvonne Catterfeld ist wieder vergeben!

Yvonne Catterfeld (43) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Bis 2021 war die Sängerin noch mit dem Schauspieler Oliver Wnuk (47) liiert. Doch die beiden beendeten ihre Beziehung nach 14 gemeinsamen Jahren. Seitdem schien es in ihrem Liebesleben eher ruhig zu sein – zumindest bis jetzt. Die "Für dich"-Interpretin verriet Bild am Sonntag, dass sie einen neuen Partner habe. "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", erklärte sie. Wer der Glückliche ist, offenbarte sie bisher aber noch nicht.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de