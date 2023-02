So würde Cathy Hummels reagieren, wenn Mats eine Neue hätte

Hat Cathy Hummels (35) die Trennung von Mats Hummels (34) verarbeitet? Im Dezember hat sich das Paar nach einigen Ungereimtheiten offiziell scheiden lassen. Sie gingen 13 Jahre lang gemeinsam durchs Leben und sind Eltern des fünfjährigen Sohns Ludwig (5). Die Fans hatten aufgrund ihrer Posts im Netz zunächst das Gefühl, dass die Influencerin nicht so glücklich über die Trennung gewesen ist. Wie würde Cathy wohl reagieren, wenn Mats eine neue Partnerin hätte?

"Wenn Mats eine neue Lebenspartnerin hat, dann werde ich sie bestimmt kennenlernen", geht Cathy von aus. Denn Söhnchen Ludwig stünde an erster Stelle. Im Interview mit der Gala fügt das Model hinzu: "Ich werde sie akzeptieren, tolerieren und versuchen wie Familie zu behandeln, das ist ganz klar." Ob er umgekehrt wohl das Gleiche sagen würde?

Auch Cathy blickt in Sachen Liebesleben nach vorne: "Wenn der Richtige kommt, dann kommt er." Sie sei total offen für alles, möchte aber gerade einfach ihr Leben genießen. Ein neuer Mann an ihrer Seite habe aktuell keine Priorität für sie. Die Münchnerin lebe sich nun in ihrem neuen Haus ein und lasse alles auf sich zukommen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014

