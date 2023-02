Zum Geburtstag: Cruz Beckham war mit Papa David in Kneipe!

Die Beckham-Jungs haben einen draufgemacht! Am Montag feierte Cruz Beckham (18) seinen Geburtstag. Der jüngste Sohn von Ex-Kicker David (47) und Designerin Victoria Beckham (48) wurde 18 Jahre alt. Dazu postete das ehemalige Spice Girl ein kurzes Video verschiedener Kindheitserinnerungen ihres Sohns in den sozialen Medien und gratulierte ihm zu seinem Ehrentag. Auch Cruz ließ seine Fans an seinem Geburtstag teilhaben und teilte ein Foto mit Papa David und Bruder Romeo (20).

Es scheint, als habe David seine beiden Jungs zur Feier des Tages in die Kneipe ausgeführt! Cruz fotografierte sich, wie er genüsslich einen Schluck seines Biers nimmt – während sein Vater glücklich in die Kamera grinst. Neben das Bild schreibt das Geburtstagskind bei Instagram: "Fühlt sich gut an, 18 zu sein!" Das war allerdings nicht das einzige alkoholische Getränk, dass Cruz sich zu seinem Ehrentag gegönnt hat. Auch in seiner Story teilte er zahlreiche Geburtstagswünsche – darunter ein Foto, das seine Mutter gepostet hatte. Darauf zu sehen: David, der seinen Sohn im Arm hält, während der aus einem Bierglas trinkt. "Mein allererster Drink", lässt Cruz seine Fans darüber wissen.

Ein weiterer lustiger Geburtstagswunsch kommt von Cruz' Schwägerin Nicola (28), die einen älteren Schnappschuss der beiden teilt, auf sie mit blond gefärbtem Haar posieren. Dazu schreibt die Frau von Brooklyn (23): "Happy Birthday, Cruz! Erinnerst du dich, als wir die gleichen Haare hatten? Haha!"

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham David und Cruz Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Cruz Beckham und Nicola Peltz

