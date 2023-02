Angst vor Fehlgeburt: Samira Cilingir wollte nicht aufs Klo

Samira Cilingir hatte große Angst zu pinkeln! Die einstige Love Island-Bekanntheit und ihr Ehemann Yasin (32) sind in freudiger Erwartung: Das Ehepaar erwartet nämlich seinen zweiten Nachwuchs! Doch zu Beginn der Schwangerschaft musste die Mutter eines Sohnes um ihr Baby bangen, da ihr eine Fehlgeburt drohte – mittlerweile sind Mutter und Kind auf dem Weg der Besserung. Jetzt erinnerte sich Samira an eine ungewöhnliche Untersuchung zurück!

In ihrer Instagram-Story erzählte sie von dem Termin im Krankenhaus: "Der Oberarzt hat davon geredet, wenn ich auf Toilette gehe, dass es passieren könnte, dass das Kind rauskommt, muss halt nicht ganz sein, kann auch in Stücken sein." Anschließend wurde sie aufgefordert, auf die Toilette zu gehen, was Samira Schwierigkeiten bereitet habe: "Ich wollte einfach nicht auf Toilette, ich hatte richtig Angst gehabt, wenn ich jetzt Pipi mache, dass das Kind rauskommt."

Samira habe sich lange gegen den Gang zum Klo gesträubt, allerdings haben sie Schmerzen gehabt und ihre Blase sei angeschwollen. "Ich habe ewig dafür gebraucht, weil ich nur tröpfchenweise Pipi gemacht habe, weil ich Angst hatte", ließ die zukünftige Zweifach-Mama ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira im März 2021

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de