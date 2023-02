Ehe-Aus: Victoria Swarovski und Werner Mürz sind getrennt!

Victoria Swarovski (29) ist nun wieder Single! 2017 gab die Let's Dance-Moderatorin dem Immobilieninvestor Werner Mürz in Italien das Jawort. Im vergangenen Jahr sprach die gebürtige Österreicherin dann sogar über ihren Wunsch, Mama zu werden. Doch dieser rückt jetzt wohl vorerst in weite Ferne. Das Management von Victoria verkündete nun überraschend das Liebes-Aus. "Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt", heißt es gegenüber Bunte. Zuvor hatten Gerüchte über eine Trennung in der Münchner Gesellschaft die Runde gemacht.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de