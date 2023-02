Ehe mit Iris: Yvonne Woelke verleiht Peter "Ehrenpreis"

Yvonne Woelke (41) scheint sich mit weiteren Provokationen nicht zurückhalten zu wollen. Während die Blondine und Peter Klein (55) in Australien als Dschungelbegleiter zugegen waren, sind sich die beiden in dieser Zeit ziemlich nahegekommen. Daraufhin begannen Peters Noch-Ehefrau Iris Klein (55) und seine Affäre eine regelrechte Social-Media-Fehde, die nun in die nächste Runde gehen könnte: Jetzt stichelt Yvonne wieder einmal heftig gegen den TV-Star.

In ihrer Instagram-Story wetterte sie gegen Iris und schien sehr aufgebracht: "Wie kann man nur so dreist lügen, um selber gut dazustehen?!" Anschließend stellte sich Yvonne folgende Frage: "Wie kann man so lange mit einer Person zusammen sein? Also [Peter] kriegt von mir einen Ehrenpreis." Zum Schluss konnte sie sich einen Seitenhieb gegen Lucas Cordalis' (55) Schwiegermutter nicht verkneifen: "Und wisst ihr gerade, was das Schlimme daran ist? Ich bin gerade genau wie [Iris]. Ist das eine Krankheit?"

In einer weiteren Instagram-Story warf die einstige Miss Germany Iris vor, nur Lügen zu verbreiten. Yvonne teilte ein Video, in dem die 55-Jährige erzählt hatte, dass Peter unfruchtbar gewesen sei und das Paar deshalb keinen gemeinsamen Nachwuchs habe. Daneben fügte Yvonne einen Artikel hinzu, in dem Iris selber davon sprach, keine Gebärmutter zu haben.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de