Jawort im Schnee: Josh Radnor gewährt Einblicke in Hochzeit

Josh Radnor (50) und seine Frau Jordana Jacobs haben kürzlich ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Auf Instagram teilte der How I Met Your Mother-Star eine Reihe von Fotos von ihrer Winterhochzeit am 6. Januar 2024 im verschneiten Cedar Lakes Estate in der Hudson Valley, New York. Ursprünglich als gemütliche Zeremonie mit leichtem Schneefall geplant, verwandelte sich die Hochzeit in ein regelrechtes Schneesturm-Abenteuer. "Die Wettervorhersage sagte, dass wir gegen 17 Uhr mit leichtem Schneefall rechnen könnten. Wir dachten, das wäre entzückend. Gegen 14:30 Uhr begann der Schnee zu fallen und hörte nicht auf", erinnert sich Josh. Da es bereits zu spät gewesen sei, die Zeremonie nach drinnen zu verlegen, setzten sie ihre "Schneesturmhochzeit" draußen fort. "Es war surreal und unvergesslich", schwärmte der Serienstar.

Seinen langen Text schloss er mit einer emotionalen Liebeserklärung an seine Ehefrau. "Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob die Ehe etwas für mich ist, aber es stellte sich heraus, dass sie es ist", erklärte er und ergänzte liebevoll: "Jordana zu bitten, mich zu heiraten, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich liebe es, das Leben mit dieser netten, weisen, lustigen, wundervollen Frau zu leben." Die Hochzeit bot offenbar einige unerwartete Highlights: Durch die intensiven Schneemengen mussten die Gäste und das Personal die Nacht am Veranstaltungsort verbringen. Josh selbst spielte während der Feier ein Lied für seine Frau auf der Gitarre und zeigte in einem humorvollen Video, wie er nach der Zeremonie im Schnee die Füße seiner Frau mit einem Föhn trocknete.

Im November des vergangenen Jahres plauderte Josh im Interview mit People über sein Eheleben und verriet, wie sehr er es genieße, unter der Haube zu sein. "Es ist fantastisch. Ich liebe es", beteuerte er und gab zu: "Manchmal sehen wir uns tagsüber wegen der Arbeit nicht, deshalb genieße ich es, gemeinsam aufzuwachen und am Ende des Tages wieder zusammenzukommen. Wir sagen uns immer wieder: 'Wir müssen uns austauschen', also machen wir das jetzt viel."

Anzeige Anzeige

Instagram / drjordanajacobs Jordana Jacobs, Psychologin

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Radnor im November 2024

Anzeige Anzeige