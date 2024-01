Hochzeit im Schnee: Josh Radnor und Jordana haben Ja gesagt

Er ist unter der Haube! Mit der Sitcom How I Met Your Mother war Josh Radnor (49) berühmt geworden: In der Show sucht der Schauspieler als den Architekten Ted die große Liebe. Jahre nach dem Ende der Erfolgsserie fand Josh auch privat sein großes Glück: Seit 2022 gehen der Schauspieler und die Psychologin Jordana Jacobs gemeinsam durchs Leben. Nun haben die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Josh hat seine Jordana geheiratet!

Auf seinem Instagram-Account verkündet der 49-Jährige die freudigen News mit einer süßen Bilderreihe. "Ich habe geheiratet! Vor zwei Wochen. In einem 'leichten' Schneesturm. Es war ein unglaublich überwältigendes, verschneites Wochenende voller Glückseligkeit", schreibt Josh zu den Schnappschüssen und schwärmt außerdem: "Ich kann mein großes Glück nicht fassen, dass ich diese außergewöhnliche Frau meine Ehefrau nennen darf."

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Ich wette, er wird seinen Kindern davon erzählen", kommentiert etwa ein User und spielt damit auf seine Rolle in "How I Met Your Mother" an. "Er hat die Eine gefunden", freut sich zudem ein weiterer Follower.

Instagram / drjordanajacobs Jordana Jacobs, Psychologin

Getty Images Josh Radnor, Schauspieler

Getty Images Josh Radnor im März 2019 in New York

