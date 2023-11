"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor wird bald heiraten!

Josh Radnor (49) wagt sich vor den Traualtar. Der Schauspieler ist vor allem durch die Sitcom How I Met Your Mother bekannt. Darin hatte er den Architekten Ted gespielt, der auf der Suche nach der großen Liebe ist. Josh selbst fand seine Seelenverwandte offenbar bereits: Seit 2022 schwebt er auf Woke sieben. Wer seine Liebste ist, verrät er bisher nicht. Dafür offenbart Josh nun, dass er und seine Partnerin sich das Jawort geben wollen.

Wie People nun berichtet, rutscht Josh die frohe Botschaft bei einem seiner Konzerte heraus. Aktuell ist er nämlich mit seiner Band "Radnor & Lee" auf Tour und tritt in New York City auf. Dort performt er den sehr persönlichen Song "Brooklyn Girl" –und hinter dem steckt wohl eine Geschichte. Josh verrät, dass er den Titel schrieb, nachdem er seine Freundin bei einer "psychedelischen" Veranstaltung kennengelernt hatte. "In einer unerwarteten Wendung werden wir heiraten", ergänzt er dann glücklich auf der Bühne. Mehr Details gibt der 49-Jährige aber nicht bekannt.

Über diese schöne Nachricht werden sich sicher auch Joshs Ex-Kollegen von "How I Met Your Mother" freuen. Die verstehen sich nämlich immer noch prächtig. Als der US-Amerikaner im vergangenen Februar ein Selfie mit Lilly-Darstellerin Alyson Hannigan (49) postete, vermuteten die Fans auf Instagram direkt, dass es eine Reunion im Prequel How I Met Your Father geben wird.

Getty Images Josh Radnor bei der Premiere von "Social Animals", 2018

Getty Images Josh Radnor, Schauspieler

Instagram / joshradnor Alyson Hannigan und Josh Radnor, Februar 2023

