Iris Klein enthüllt Peters Geheimnis: Er ist sterilisiert

Darum haben Iris Klein (55) und Peter Klein (55) keine Kinder zusammen bekommen. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Peter waren über 20 Jahre zusammen – doch gemeinsamen Nachwuchs gibt es nicht. Seit das Gerücht aufkam, dass Peter eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) hatte, schießt das Noch-Ehepaar regelmäßig im Netz gegeneinander. Und jetzt plauderte Iris sogar ein intimes Geheimnis von Peter aus.

"Ich habe keine Gebärmutter mehr", verriet die Mutter von Jennifer Frankhauser (30) am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. "Aber ich hatte nicht [gesagt], dass der Peter gleichzeitig auch sterilisiert ist", plauderte sie jetzt weiter über den Hintergrund zu dem Thema aus. Sie sei überrascht, dass diese Aussage in den Medien so groß gemacht wird. "Ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist oder wer damit ein Problem hat", fragte sie sich.

Offensichtlich hatte Yvonne mit dieser Enthüllung ein Problem. Denn in ihrer Instagram-Story stellt sie Iris deswegen als Lügnerin dar. "Ein Baustein von vielen Lügen", schrieb sie dazu und: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht."

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im November 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de