Warum bekamen Iris Klein und Ex Peter nie gemeinsame Kids?

Iris Kleins (55) Welt steht seit einigen Wochen auf dem Kopf. Nachdem die Reality-Bekanntheit ihren Mann Peter (55) des Betrugs beschuldigt hatte, trennte sie sich von ihm. Ihren Noch-Ehemann lernte sie 2003 kennen, nachdem ihre ersten beiden Ehen gescheitert waren. Neben ihrer berühmten Tochter Daniela Katzenberger (36) brachte sie noch zwei weitere Kids mit in die Beziehung. Danach war aber Schluss mit Nachwuchs. Jetzt verriet Iris, warum sie und Peter keine gemeinsamen Kinder haben!

In ihrer Instagram-Story plaudert die Mutter von Jenny Frankhauser (30) gerne offen mit ihren rund 450.000 Fans. Nach ihrer Trennung wurde sie nun auch gefragt, warum sie keine Kinder mit ihrem Verflossenen bekam: "Er hat ja vier, ich habe drei Kinder. Aber zusammen ging nicht, denn ich habe ja keine Gebärmutter mehr", erklärte sie ihren Followern ehrlich. Auch für den 55-Jährigen war die Familienplanung offenbar abgeschlossen. Wie Iris andeutete, habe sich der gelernte Maler einer Vasektomie unterzogen.

Wie geht es für die 55-Jährige nach dem wochenlangen Liebes-Drama nun weiter? Vor einigen Tagen zog sie bereits aus der gemeinsamen Finca aus – sie will von nun an positiv in die Zukunft blicken. Dabei will sie auch anderen Frauen Mut machen: "Ihr habt mir geschrieben, dass ich ein Vorbild sein soll für alle betrogenen Frauen und ich nehme euch natürlich gerne mit auf die Reise", hat sie ihren Netz-Fans erst kürzlich berichtet.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de