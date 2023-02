"Let's Dance"-Trainingsstart: Die Promis sind völlig fertig

Die Promis sind im absoluten Tanzfieber! Am Freitag ging die neue Staffel von Let's Dance los – die erste Folge hatte es schon in sich. Anna Ermakova (22) flashte nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer. Das Model gewann das Direktticket für Show drei. Doch wie verliefen bei den Stars die ersten Trainingstage? Die Profitänzer wollen wohl wirklich alles aus den Promis herausholen, denn die sind wirklich geschafft!

"8:30 Uhr Trainingsstart, weil das laut Ekat (35) 'sein muss'", erzählte der noch sichtlich verschlafene Timon Krause (28) in seiner Instagram-Story. Nach den ersten Trainingseinheiten musste der Mentalist bereits ein kleines Mittagsschläfchen einlegen. "Leute, ich bin fertig", gab der Autor zu. Auch Knossi (36) wird von seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) ganz schön getriezt. "Ich kriege die Quittung fürs Nie-Sport-Treiben", weiß der Entertainer.

Anna gewann zwar in der ersten Folge die Wildcard, ausruhen möchte sich die Tochter von Boris Becker (55) dennoch nicht. "Mein Gehirn ist so müde. Das Training und das Deutschlernen sind schwierig. Ich bin so aufgeregt, wenn ich an die Liveshows denke", teilte die Tanzpartnerin von Valentin Lusin (36) ihre Gedanken auf Instagram mit. Währenddessen filmte Mariia Maksina, wie ihr Tanzpartner Michael Kraus (39) völlig fertig auf dem Boden liegt. "Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns", sagte der Handballer, sichtlich aus der Puste.

Instagram / knossi Knossi und Isabel Edvardsson

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova und Valentin Lusin

Instagram / mimikraus Mariia Maksina und Michael Kraus

