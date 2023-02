Nach Angebot: Dschungel-Gigi besucht Strip-Show der SixxPaxx

Gigi Birofio (23) hat sein potenzielles Arbeitsumfeld schon mal ausgecheckt! Für die Krone im diesjährigen Dschungelcamp hatte es nicht gereicht. Er landete glücklich auf dem zweiten Platz hinter der Königin Djamila Rowe (55). Doch der Dschungel hat Gigi ein krasses Jobangebot eingebracht: Die Stripper-Gruppe SixxPaxx möchte mit ihm auf Tour und hat ihm dafür eine Menge Geld angeboten. Jetzt hat sich Gigi die SixxPaxx genauer angeschaut!

Zusammen mit seiner Dschungelbegleitung Mike Heiter (30) wurde er zu einer Vorstellung der Crew eingeladen. Die Show in Bremen hat dem Italiener auch ziemlich gut gefallen: „Obwohl ich ein Mann bin und andere Männer angeguckt habe, fand ich es trotzdem mega“, erklärte er gegenüber Bild. Gigis Begeisterung könnte aber auch daran gelegen haben, dass die zwei TV-Stars direkt oben ohne auf der Bühne landeten und einen Striptease von zwei Ladys aus dem Publikum bekamen.

Sollte der Ex on the Beach-Teilnehmer den Stripper-Deal annehmen, würde er ganze 100.000 Euro bekommen. Dafür müsste er aber auch drei bis vier Monate mit auf Tour gehen. "Da bin ich dann eher raus. Ich habe andere Sachen zu erledigen", erklärte Gigi. Sowohl seine Beziehung zu Reality-Star Dana Feist als auch seine TV-Karriere gingen für ihn vor. Ganz ausschließen will er Strip-Shows aber nicht: "Die Verhandlungen laufen schon. [...] Für Special-Auftritte gibt es aber auch sehr, sehr gutes Geld," plauderte er aus.

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

