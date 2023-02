Nach Fehlgeburt: Charlotte Dawson verrät den Geburtstermin

Wann kommt Charlotte Dawsons (30) Regenbogenbaby zur Welt? Einen Sohn haben die UK-Ex on the Beach-Bekanntheit und ihr Verlobter Matthew Sarsfield bereits. Im vergangenen Jahr war sie wieder schwanger – erlitt im April jedoch eine Fehlgeburt. Vor wenigen Tagen teilte die Influencerin dann aber freudige Nachrichten mit ihren Fans: Sie erwartet wieder ein Kind. Nun verriet Charlotte sogar den errechneten Geburtstermin!

Via Instagram teilte die 30-Jährige ein emotionales Video. "Unser kleines Regenbogenbaby DawsySarsy soll am 3. August kommen. Danke für all die Liebe. Hier sind ein paar besondere Clips der letzten Monate, die ich unbedingt mit euch allen teilen wollte", schrieb sie dazu. In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie Charlotte weinend ihren positiven Schwangerschaftstest küsst und ihrem Liebsten zeigt. Der wachsende Babybauch des UK-Stars ist bereits zu erkennen.

Auch Charlottes zweijähriger Sohn Noah kommt mehrmals in dem Video vor. Der Kleine scheint sich schon total auf seine Geschwisterchen zu freuen. Er spielt nicht nur mit dem Ultraschallbild, sondern küsst und streichelt liebevoll den Babybauch seiner Mama und horcht daran.

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, UK-"Ex on the Beach"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawsons Sohn Noah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de