Nach Fehlgeburt: Charlotte Dawson erwartet wieder ein Baby

Charlotte Dawson (30) schwebt im Baby-Himmel! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Matthew Sarsfield hat die britische TV-Bekanntheit bereits ihren kleinen Sohn Noah. Doch im vergangenen Jahr musste sie ihren Fans eine traurige Nachricht verkünden: Ihre zweite Schwangerschaft endete in einer Fehlgeburt. Jetzt dürfen sich Charlotte und ihr Partner aber ein weiteres Mal über Nachwuchs freuen – denn Charlotte ist wieder schwanger!

Gegenüber dem OK! Magazine gibt Charlotte die freudige Botschaft nun bekannt: Sie wird wieder Mutter werden. "Ich kann nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist und Noah ein großer Bruder wird. [...] Ich fühle mich sehr gesegnet und bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, wieder schwanger zu werden", schwärmt der Ex on the Beach-Star. Weitere Informationen behält sie aber erst einmal für sich.

Den schweren Schicksalsschlag der Fehlgeburt konnte Charlotte mithilfe ihres Partners und ihres Sohnes verarbeiten. Dennoch erklärt sie, dass die Erfahrung sie sehr mitgenommen habe: "Wir waren im letzten Jahr über die Fehlgeburt untröstlich. Es war ein Schock, als ich es im April erfahren habe." Umso größer sei aber jetzt die Freude über den neuen Nachwuchs.

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Matthew Sarsfield und ihr Sohn Noah

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und ihr Partner Matthew

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de