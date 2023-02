Nicht Caro: Kuschelt Tommi Schmitt hier mit neuer Freundin?

Damit ist die Trennung wohl offiziell. Tommi Schmitt und Caro Daur (27) waren gut zwei Jahre zusammen. Im Dezember kam dann aber Spekulationen auf – Tommi und Caro sollen sich getrennt haben. Keiner der beiden äußerte sich im Netz bis heute zu den Schlagzeilen. Freunde des ehemaligen Paares erklärten, dass die Zukunftspläne der Ex-Liebenden wohl zu unterschiedlich gewesen seien. Knapp zwei Monate später hat Tommi nun offenbar eine neue Partnerin!

Auf Bildern, die der Bild-Zeitung vorliegen, ist der 34-Jährige mit einer Frau an seiner Seite am Rosenmontag zu sehen. Sie saßen kuschelnd auf einer Parkbank, während alle anderen den Karnevals-Tag feuchtfröhlich genossen. Angeblich sollen die beiden wohl schon seit mehreren Wochen miteinander anbandeln – er und Caro haben sich offebar also wirklich getrennt.

Laut Insider-Informationen soll es sich bei Tommis neuer Freundin um die Schauspielerin Lea Zoe Voss handeln. Glaubt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt unten ab!

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt, 2021

Action Press Caro Daur in Los Angeles

Instagram / carodaur Tommi Schmitt und Caro Daur

