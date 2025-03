Kai Pflaume rettet Tommi Schmitt aus unangenehmer Situation

Bei der Ausstrahlung von "Klein gegen Groß" am Samstagabend kam es zu einer unangenehmen Szene, als der Podcaster und Comedian Tommi Schmitt (36) einen kleinen Scherz mit dem siebenjährigen Kandidaten Laios machte. Der junge Fußballfan, der begeistert von seinem Idol Jamal Musiala (22) sprach, wurde von Tommi dazu aufgefordert, sich umzudrehen, als säße Musiala im Publikum. Der Junge drehte sich freudestrahlend um – nur um festzustellen, dass sein Held nicht da war. Moderator Kai Pflaume (57), der seine Karriere als "Herzblatt"-Kandidat startete, griff schnell ein, um die Situation zu klären und dem Jungen Trost zu spenden.

Tommi war der missglückte Witz sichtlich unangenehm und er entschuldigte sich mehrfach bei dem jungen Kandidaten: "Oh Gott, es tut mir so leid." Doch Kai fand als erfahrener Moderator schnell eine kreative Lösung: Er versprach Laios, dass Tommi ein Treffen mit dem Kicker organisieren würde, was den Jungen sofort wieder zum Strahlen brachte und auch das Publikum applaudieren ließ. Kai fügte augenzwinkernd hinzu, dass Tommi froh sein könne, keine zusätzlichen Verpflichtungen wie die Besorgung von Eintrittskarten für die ganze Familie auferlegt bekommen zu haben. Ein wahrer Profi-Move von Kai, der die Stimmung im Studio wiederherstellte.

Tommi, der durch seinen Podcast "Gemischtes Hack" und als Moderator bekannt ist, sitzt mittlerweile regelmäßig in Talkshows oder ist in TV-Formaten wie diesem zu sehen. Trotz seines Erfolgs betont er häufig, wie wichtig ihm Bodenständigkeit ist. Kai ist seit Jahrzehnten als Moderator aktiv und für seinen charmanten und sicheren Umgang mit Gästen bekannt. Schon oft hat er bewiesen, wie schnell er auch schwierige Situationen auffangen kann – so wie an diesem Abend, als sein sofortiges Handeln dafür sorgte, dass der kleine Laios die Sendung sicher in guter Erinnerung behalten wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Musiala, April 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kai Pflaume, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige