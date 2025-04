Fan-Treffen mit Musiala: Tommi Schmitt hält sein Versprechen

Das ist noch mal gut gegangen! Tommi Schmitt (36) war vor wenigen Wochen Gast in der TV-Show "Klein gegen Groß", in der er auf den kleinen Laios traf. Der Podcaster erlaubte sich einen Scherz – allerdings auf Kosten des Jungen. Er forderte von Laios, sich Richtung Publikum zu drehen. Voller Elan schaute der kleine Studiogast hinter sich und hoffte, sein Idol Jamal Musiala (22) zu Gesicht zu bekommen – doch vergeblich. Um die Situation zu retten, versprach Kai Pflaume (57), dass Tommi ein Fan-Treffen mit Laios und dem Fußballer organisiere. Gesagt, getan! Auf Instagram veröffentlicht der offizielle Account des FC Bayern ein Video, auf dem der stolze Fußball-Fan sein großes Vorbild trifft. Etwas eingeschüchtert schüttelt der Junge Jamal die Hand und bekommt sogar ein Trikot mit einer Unterschrift geschenkt.

"Der 7-jährige Laios traf nach der vergangenen Folge 'Klein gegen Groß' sein Idol Jamal Musiala. Moderator Kai Pflaume war mit Laios zu Besuch beim #FCBayern und hat dem kleinen Fußball-Fan seinen großen Traum erfüllt", heißt es in der Bildunterschrift. Zwar konnte Tommi aus beruflichen Gründen nicht persönlich anwesend sein, hinterließ Laios allerdings eine Videobotschaft. "Grüß dich. Heute ist es endlich so weit. Heute kannst du ihn treffen! Ich freue mich total, dass du in München bist, dass Kai dabei ist", heißt es darin unter anderem.

Tommi unterhält gemeinsam mit Felix Lobrecht (36) zahlreiche Menschen in ihrem Podcast "Gemischtes Hack". In einer vergangenen Aufnahme philosophierten die beiden beispielsweise über einen möglichen Nachfolger der beliebten ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas?, nachdem Elton (54) sein überraschendes Show-Aus bekannt gegeben hatte. Schnell wurden sie sich einig und waren der Meinung: Annette Frier (51) sei eine geeignete Nachfolgerin des Entertainers. "Das wäre super. Annette Frier ist ein perfekter Tipp", pflichtete Tommi dem Comedian bei.

