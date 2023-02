Private Einblicke: Heidi Klum und Tom feiern Hochzeitstag!

Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) machen kein Geheimnis daraus: Sie sind immer noch total verrückt nacheinander! Knapp fünf Jahre ist es inzwischen her, dass die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Fans mit ihrer Beziehung überrascht haben. Damals glaubten viele nicht an eine ernsthafte Partnerschaft zwischen den beiden – doch die Turteltauben haben die Zweifler eines Besseren belehrt. Heute sind sie glücklich verheiratet und leben mit ihrer Patchwork-Familie in Los Angeles. Jetzt feierten Heidi und Tom sogar schon ihren vierten Hochzeitstag!

Via Instagram ließ die Model-Mama ihre 10,5 Millionen Abonnenten an ihrem Liebes-Jubiläum teilhaben: Ein intimes Video und ein freizügiges Foto zeigen Heidi beim Knutschen mit Tom. Doch zu ihren Festivitäten gehörte nicht nur nackte Haut, sondern auch Unmengen an Herz-Ballons, roten Rosen und mehrere Torten. Zu dem Beitrag schrieb die 49-Jährige schlicht: "Liebe meines Lebens."

Auch wenn Tom sicherlich beliebt bei seinen Stiefkindern ist – machen sie sich wohl gerne mal über ihn lustig! In seinem Podcast "Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood" berichtete er vor ein paar Tagen: "Die Kinder denken immer, dass mein Deutsch nicht gut ist. Dabei ist mein Deutsch exzellent." Doch der Musiker vermutet, dass er schlichtweg nicht deutlich genug spreche, sondern häufiger nuscheln würde.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern ihren vierten Hochzeitstag

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern ihren vierten Hochzeitstag

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom und Lenis Freund

