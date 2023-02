"Außergewöhnlich": Das schätzt Heidi Klum besonders an Tom

Heidi Klum (49) ist immer noch ganz vernarrt in ihren Ehemann Tom Kaulitz (33). Nachdem sie schon einige Liebespleiten hatte verkraften müssen, fand sie in dem Tokio Hotel-Gitarristen endlich den Richtigen: Eine Traumhochzeit auf Capri im Sommer 2019 machte das Liebesglück perfekt. Dass die beiden gar nicht die Finger voneinander lassen können, zeigt das Model auch immer wieder fleißig im Netz. Aber was ist es denn, was Tom so unwiderstehlich für seine Heidi macht?

"Ich kann mit ihm über alles reden, ich profitiere von seiner Energie und seinem Charisma", schwärmte die Germany's next Topmodel-Jurorin im Interview mit dem italienischen Frauenmagazin F von ihrem Schatz. Tom habe es geschafft, ihr Vertrauen in die Welt, aber auch in sich selbst wiederherzustellen. "Wir haben die gleichen Werte, er kann gut mit meinen Kindern umgehen, er weiß, wie er meine Tage spannend gestalten kann. Er ist ein außergewöhnlicher Mann", fügte Heidi begeistert an.

Obwohl Tom so einen tollen Stiefpapa abgibt, ist sich Heidi dennoch unsicher bezüglich gemeinsamen Nachwuchses mit ihm. In der "The Jennifer Hudson Show" haderte sie bei der Frage nach einem Baby lange mit sich – entschied sich dann aber doch: "Jetzt hatte ich ja eine lange Pause, also sage ich 'Ja'."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2022 in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom und Lenis Freund

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes 2023

