Selten! Kylie Jenner offen über ihre Kinder und Erziehung

Kylie Jenner (25) ist stolze Mama von zwei Kindern. Gemeinsam mit ihrem On-off-Partner Travis Scott (31) bekam die Reality-TV-Bekanntheit vor fünf Jahren Töchterchen Stormi (5) – 2022 folgte dann ihr Bruderherz Aire (1). Auch wenn die Beauty-Unternehmerin auf Social Media gerne Einblicke in ihr Familienleben gibt, handelt es sich dabei oft nur um kleine Ausschnitte und Bildmaterial. Echte Infos gibt die Mutter nicht oft preis. Doch in einem seltenen Interview schwärmte Kylie jetzt von ihrem Nachwuchs.

Gegenüber der italienischen Vanity Fair plauderte die 25-Jährige aus: "Ich bin von ihren Persönlichkeiten immer wieder überrascht: Sie wissen schon, was sie wollen – sie sind so entschlossen. Wenn ich an sie denke, werde ich emotional..." Weiter offenbarte Kylie: "Sie sind so zart und gleichzeitig so stark." Diese Eigenschaften möchte sie als Mama auch auf jeden Fall fördern: "Mich interessiert der Gedanke, ihnen eine Erziehung zu vermitteln, wie sie die Kontrolle übernehmen und Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen können." Sie versuche immer, ihnen verschiedene Wahlmöglichkeiten zu bieten.

Wünscht Kylie sich eigentlich noch mehr Kinder? Auf die Frage hin, wo sie sich in zehn Jahren sieht, antwortete die Influencerin: "Meine Tochter wird 15 sein, mein Sohn 12. Und ich werde älter sein. [...] Vielleicht möchte ich noch mehr Kinder haben. Auf jeden Fall möchte ich als Mensch wachsen und mich mehr wohltätigen Zwecken widmen – es ist wichtig, etwas von dem Glück, das man hat, zurückzugeben."

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Wolf Webster, November 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Aire Webster, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de