Sie ist sich sicher: Deshalb ist Selena Gomez noch Single!

Jetzt hat sie Gewissheit! Selena Gomez (30) datete in der Vergangenheit schon so einige bekannte Persönlichkeiten. Von Anfang 2011 bis Ende 2012 war die Sängerin in einer festen Beziehung mit Musikerkollege Justin Bieber (28) – noch viele weitere Jahre führten die beiden eine On-off-Beziehung. Auch mit The Weeknd (33) versuchte die "Love You Like A Love Song"-Interpretin ihr Glück, doch diese Liebe zerbrach Ende 2017. Momentan scheint sie nicht vergeben zu sein, und: Selena weiß auch, warum das so ist!

Via TikTok äußert die mittlerweile 30-Jährige: "Leute, ich hab herausgefunden, warum ich noch Single bin." Sie witzelt daraufhin: "Es scheint mir so, als müsste man ausgehen und neue Menschen kennenlernen, um an seinem Beziehungsstatus etwas zu ändern." Man müsse tatsächlich das Haus verlassen und mit Menschen ins Gespräch kommen, führt die Brünette mit sarkastischem Unterton aus. Sie sei sich sicher: "Das tue ich mir bestimmt nicht an."

Vor Kurzem kamen Gerüchte auf, dass die "Back To You"-Interpretin mit dem Chainsmokers-Star Drew Taggart (33) anbandeln soll. Mit diesem wurde sie in den vergangenen Wochen oftmals gesehen. "Es ist natürlich immer noch sehr zwanglos", meinte hierbei ein Insider in Bezug auf die Dating-Gerüchte.

Selena Gomez, Sängerin

Selena Gomez im Jahr 2022

Drew Taggart, Musiker

