Über ein Jahr verlobt: Kate Hudson verrät Hochzeitspläne

So stellt sich Kate Hudson (43) ihre Hochzeit vor. Von 2000 bis zum Jahr 2007 war die Schauspielerin mit dem The-Black-Crowes-Sänger Chris Robinson verheiratet. Im Jahr 2017 hat sie ihre neue Liebe in dem Musiker Danny Fujikawa (36) gefunden – mit ihm hat sie auch ihr drittes Kind bekommen. Das Paar verlobte sich im September 2021 und ist nun scheinbar mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Jetzt plaudert Kate offen über ihre Pläne für den besonderen Tag.

"Ich schwanke zwischen einer kleinen und einer großen Hochzeit", verriet Kate in dem Podcast "Table for Two" in der Folge am Dienstag. "Ich denke, es wird irgendetwas dazwischen werden", vermutete die Glee-Darstellerin weiter. Da Dannys Vater japanischer Herkunft sei, stehe auch eine japanische Hochzeitszeremonie im Raum. "Es wird aber auf jeden Fall eine Hochzeit an einem Urlaubsort", sagte sie. So sei jeder anwesend, der auch wirklich bei der Hochzeit dabei sein wolle.

Danny und Kate kennen sich eigentlich schon deutlich länger. "Das erste Mal, als ich Danny traf, war ich 23 und hochschwanger mit Ryder", erklärte sie unter einem Instagram-Beitrag. Dort verriet sie, dass ihr baldiger Ehemann der Stiefbruder ihrer besten Freundin gewesen sei.

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Oktober 2022

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani und ihrem Sohn Ryder

