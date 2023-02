Am Geburtstag: Kris Jenner zollt Robert Kardashian Tribut

Kris Jenner (67) musste vor rund 20 Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften! Robert Kardashian (✝59) – der damalige Ehemann der Keeping up with the Kardashians-Protagonistin – war im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Seither erinnern Kris sowie ihre Töchter Kim Kardashian (42), Khloé Kardashian (38) und Co. Jahr für Jahr an den Rechtsanwalt. Gestern wäre Robert 79 Jahre alt geworden – und an seinem Geburtstag zollte Kris ihm Tribut!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Momagerin ein Video aus der Vergangenheit: In dem rührenden Zusammenschnitt ist Robert gemeinsam mit Kris sowie seinen damals noch kleinen Kindern zu sehen. Dazu läuft im Hintergrund der emotionale Song "Dance with my Father" von Luther Vandross. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Robert", betitelte die 67-Jährige das Posting kurz und knapp.

Und auch Kim gedachte ihres verstorbenen Vaters bereits auf der Fotoplattform. Die Ex-Frau von Kanye West (45) teilte einige alte Fotos und Videos von gemeinsamen Momenten mit Robert. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Es ist fast schon so weit, dass ich mich länger an dich erinnern muss, als ich dich gekannt habe", schrieb sie unter anderem.

Instagram / kimkardashian Familie Kardashian in jungen Jahren

Getty Images Kris Jenner im November 2022 in West Hollywood

Instagram / kimkardashian Kourtney Kardashian, Robert Kardashian Sr. und Kim Kardashian

