"Hampelmann": Gloria Glumac und Marc-Robin zicken sich an

Zwischen Gloria Glumac und Marc-Robin Wenz wird es sicherlich noch ordentlich krachen! Auch in diesem Jahr treten getrennte Promipaare bei Prominent getrennt gegeneinander an, um als Team die Siegerprämie von 100.000 Euro zu gewinnen. Neben Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) werden sich auch Marc-Robin und seine Ex Michelle sowie Gloria und ihr Ex-Mann Niko den Challenges stellen. Doch bevor die Blondine überhaupt bei "Prominent getrennt" zu sehen war, schoss ihr Mitstreiter Marc-Robin jetzt im Netz gegen sie!

Auf Instagram wollte ein Follower wissen, was Marc-Robin dachte, als er von Gloria und Nikos Teilnahme erfuhr: "Fake und keine Relevanz, hier zu sein! Aber die Zwei nimmt ja eh keiner ernst – also abwarten und Tee trinken." Die Beauty ließ Marc-Robins Seitenhieb aber nicht unkommentiert: "[Er] soll lieber sein Würstchen irgendwo reinstecken, als mir auf den Sack zu gehen. [...] Und seine Fake-Reue-Show glaubt dem Hampelmann doch eh niemand." Damit sollte es aber immer noch nicht gut sein: "Es gibt wenigstens Leute, die mein 'Würstchen' wollen. In dich will aber gar keiner was stecken, du Vogelscheuche", konterte daraufhin Marc-Robin.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass der ehemalige Temptation Island-Kandidat gegen seine Mitstreiter schießt. Gegenüber Promiflash verriet er bereits, dass er seine Verflossene Mrs. Marlisa in dem Format nicht unbedingt wiedersehen wollte: "Ich habe nur keine Lust auf Marlisa, weil sie immer für unnötiges Drama sorgt und geistig einfach zehn Jahre hinterherhängt."

