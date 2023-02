"Ich liebe Echtpelz": Elsa von GNTM schockt die Fans im Netz

Damit stößt sie auf heftigen Gegenwind! Elsa Latifaj ist eine der Teilnehmerinnen in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel. Das Nachwuchsmodel sorgte schon am vergangenen Donnerstag in der ersten Show für Gesprächsstoff. Die gelernte Friseurin erzählte, dass sie 1.500 Euro im Monat für Klamotten ausgebe und trat damit eine Diskussion los. Diese Woche polarisiert die Österreicherin mit einer krassen Aussage, denn: Elsa sagt, dass sie echten Pelz liebt!

Auf die Frage, ob es sich bei ihrem Kleidungsstück um Echtpelz handle, antwortete die 18-Jährige: "Ja, ist Wildfuchs. Die [Jacke] hat 400 Euro gekostet. Ich liebe Echtpelz." Obwohl die anderen Kandidatinnen sichtlich erschrocken waren, legte die Badnerin noch einen drauf: "Ich kann auf echten Pelz nicht verzichten, weil mir Kunstpelz nicht gefällt." Aufs Tierleid hingewiesen, reagierte Elsa unbeeindruckt: "Ich hab's nicht getötet. Natürlich tat das weh, aber ich habe es nicht mit meinen eigenen Händen getötet und das ist mir wichtig." Einige unter den Anwärterinnen waren vegan oder vegetarisch und konnten das Selbstverständnis, mit welchem die Friseurin diese Aussagen von sich gab, nicht nachvollziehen.

Auch auf Twitter stoßen die Ansichten von Elsa vielen Usern sauer auf. "Sorry, aber für Menschen, die 2023 noch Echtpelz offen und stolz kaufen und tragen, hab ich echt kein Verständnis", schreibt ein User, während ein anderer meint: "2023 im öffentlichen Fernsehen zu sagen, dass du Pelz liebst … Das ist auf so vielen Ebenen einfach dumm."

