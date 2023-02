Nach Fingerbruch: Travis Barker trägt keinen Ehering mehr

Die Blink182-Proben sind offenbar ziemlich hart! Anfang Februar hatte sich Travis Barker (47) seinen Finger beim Schlagzeugspielen so stark geprellt, dass er übel anschwoll. Gerade mal zwei Wochen später verletzte sich der Mann von Realitystar Kourtney Kardashian (43) ein weiteres Mal, indem er sich denselben Finger brach. Nun muss sich der Schlagzeuger schonen, um bei dem kommenden Tour-Auftritt dabei sein zu können. Und dafür legt Travis jetzt sogar seinen Ehering ab!

Wie ein Instagram-Schnappschuss der Rockband zeigt, ist der 47-Jährige derzeit ohne seinen Trauring unterwegs. Durch seine schlimme Verletzung ist er schlichtweg nicht in der Lage, ihn zu tragen. Wie TMZ berichtet, soll das aber ziemlich hart für den Musiker sein. Der Liebesbeweis an seinem Finger stehe laut des Magazins nicht nur für seine Beziehung, sondern auch für einen weiteren bedeutenden Moment in seinem Leben: Für die Hochzeit im vergangenen Jahr war Travis zum ersten Mal seit einem fatalen Absturz wieder in ein Flugzeug gestiegen und hatte so eine jahrelange Angst überwunden.

Die Liebe der beiden scheint unter den Proben, seiner Verletzung und dem fehlenden Ehering aber nicht zu leiden. Am 14. Februar hatte der zweifache Vater erst süße Pärchenfotos von Kourtney und ihm geteilt: "Der erste Valentinstag mit dir als Frau. Ich liebe dich", schrieb er ganz verliebt auf der Foto-Plattform.

Instagram / travisbarker Travis Barker, Mark Hoppus und Tom DeLonge im Dezember 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2022

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian im Februar 2023

