Royales Rugby-Duell: Team Prinz William gegen Team Kate

Wessen Team wird wohl gewinnen? Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) teilen viele gemeinsame Leidenschaften. Eine davon ist zweifelsohne der Sport – immer wieder zeigt sich das Ehepaar von seiner lockeren und spielerischen Seite. So feuerten die zwei vor einigen Jahren ihr Rugby-Team im Stadion an. Demnächst ist es wieder so weit, nur werden Kate und William diesmal nicht dem selben Team die Daumen drücken!

Wie Mirror berichtet, werden sich am Samstag beim Rugby-Six-Nations-Spiel die walisischen und englischen Mannschaften gegenüberstehen. Dabei kommt es zu einem royalen Duell: Während William der Schirmherr der walisischen Rugby-Union ist, wird seine Frau als Patronin für die englische Mannschaft fungieren. Die dreifache Mutter übernahm vergangenes Jahr den Posten ihres Schwagers Prinz Harry (38).

Laut Mirror besuchten William und Kate vergangenes Jahr ein Rugby-Spiel mit ihrem ältesten Sprössling Prinz George (9). Der Royal hielt sich eher neutral, wohingegen seine Mutter deutlich energischer zu sein scheint. "[Kate] ist ziemlich begeistert davon, ich versuche, mich da rauszuhalten", erklärte William.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Cornwall, Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz William, Februar 2023

Getty Images Prinz William, Prinz George und Prinzessin Kate beim Rugby-Spiel, Februar 2022

