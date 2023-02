Trennung von Gary: Laura Andersons Priorität ist ihr Baby

Laura Anderson konzentriert sich erst mal auf ihren Nachwuchs. Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island war bis vor wenigen Tagen mit ihrem Partner Gary Lucy (41) liiert. Mit ihm erwartet sie derzeit auch ihr erstes Kind. Doch dann gab der Schauspieler im Februar bekannt, dass die beiden kein Paar mehr sind. Jetzt meldet sich auch die Schottin zu Wort: Für Laura steht im Moment vor allem ihr ungeborenes Baby im Vordergrund.

"Seit unsere Beziehung zerbrochen ist, bin ich zu Hause in Schottland geblieben. Meine Priorität ist es, mein Baby in einer ruhigen und stabilen Umgebung großzuziehen", erklärt Laura in ihrer Instagram-Story. Sie werde sich jetzt erst einmal darauf konzentrieren, dass ihre Schwangerschaft "gesund und unbeschwert" verläuft. Auch die Gerüchte, der Trennungsgrund sei die Entfernung zwischen den beiden, dementierte sie: "Ich unterstütze voll und ganz, dass er in Essex lebt, um näher bei seinen vier wunderbaren Kindern zu sein."

Böses Blut scheint es zwischen den beiden jedenfalls nicht zu geben. Kurz nachdem er selbst die Trennung bekannt gegeben hatte, schrieb Gary über die Schwangerschaft seiner Ex. "Ich bin so stolz auf dich, Mama Bär, dass du unseren Baby Bär einfach perfekt machst", meinte der 41-Jährige. Zu den Trennungsgründen äußerten sich die zwei aber bisher nicht.

Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, britischer Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, Februar 2023

Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson, britische TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de