Gary Lucy reagiert auf Lauras Baby-News nach der Trennung

Wie steht Gary Lucy (41) dazu, dass Laura Anderson und er nach der Trennung ein Baby bekommen? Am Mittwoch hatte die ehemalige Love Island UK-Kandidatin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Schnell wurde jedoch bekannt, dass sich die werdende Mama noch vor der Geburt von dem Kindsvater getrennt hat. Nun sprach Gary erstmals über die Schwangerschaft seiner Ex-Freundin.

Obwohl der Reality-TV-Star aufgrund der Trennung am Boden zerstört sein soll, scheint sich der 41-Jährige schon sehr auf den gemeinsamen Nachwuchs zu freuen. So ließ er es sich nicht nehmen, Lauras Schwangerschaftsverkündung auf Instagram begeistert zu kommentieren. "Da ist sie. Ich bin so stolz auf dich, Mama Bär, dass du unseren Baby Bär einfach perfekt machst", schwärmte der Schauspieler von seiner einstigen Partnerin. Für Gary wird es bereits das fünfte Kind sein.

Unter Garys Kommentar spekulierten dann viele Fans, dass der werdende Vater das Geschlecht des Babys verraten habe. "Für einen Moment dachte ich, du hättest das Geschlecht verraten" oder "Ein kleines Mädchen, Glückwunsch", schrieben die neugierigen User. Ein Supporter war sich jedoch sicher, dass Gary mit "sie" nur Laura gemeint habe.

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, ehemalige "Love Island UK"-Kandidatin

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy, Reality-TV-Stars

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy, Schauspieler

