Vertraut: "Make Love, Fake Love"-Jannik schläft bei Yeliz!

Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis genießen ihre Zweisamkeit! Bei Make Love, Fake Love würde die Influencerin gerne den richtigen Mann für sich und ihre Tochter Snow Elanie (1) finden. Kandidat Jannik gefiel der Beauty von Beginn an. Dem TikToker wird in der TV-Villa die große Favoritenrolle nachgesagt. Nun verbrachten Jannik und Yeliz die Nacht zusammen – und alles fühlte sich irgendwie so richtig an...

In der zehnten Folge der Kuppelshow fragte die Der Bachelor-Bekanntheit, ob Jannik bei ihr schlafen möchte – und da musste dieser auch gar nicht lange überlegen. Doch bevor die beiden sich aneinander kuschelten und küssten, gab es erst mal eine schöne Massage. Yeliz genoss diese Momente augenscheinlich sehr: "Es gibt nichts Schöneres, wie als wenn man sich geborgen bei einem Menschen fühlt, wenn man sich öffnen kann." So richtig fallen lassen konnte sie sich aber nicht, denn da gibt es ja auch noch Max...

Jannik kam nach der Nacht hingegen gar nicht mehr aus dem Strahlen raus. "Ich hatte Herzchen in meinen Augen. Ja, was soll ich sagen? Die Frau macht mich einfach verrückt", schwärmte der Kuppelshow-Kandidat überglücklich. Er habe die Nacht sehr genossen.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2021

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

