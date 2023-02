Bester Auftritt: Anna Ermakova liefert bei "Let's Dance" ab!

Anna Ermakova (22) zeigt ihr verborgenes Talent! Die Tochter von Boris Becker (55) stellt sich dieses Jahr der Herausforderung Let's Dance. Bereits in der ersten Show lieferte das schöne Model ab und entwickelte sich direkt zum Zuschauerliebling. Anna bekam für ihre Leistung sogar die Wildcard und ist somit in der heutigen Show vor einem Exit geschützt. Das hielt die Beauty und ihren Partner allerdings nicht davon ab, heute den besten Auftritt des Abends hinzulegen!

Anna und Valentin legten einen flotten Tango zu "Dance With Me" aufs Parkett und verzauberten damit nicht nur das Publikum. Es gab Standing Ovations und Jubelrufe von den anderen Kandidaten und Profis – und auch die Jury war begeistert: "Auf alle Fälle wie ein Highlight am Ende der Sendung heute!", schwärmte Motsi Mabuse (41). "Ja, Chica, du hast Kunst studiert und diesen Expressionismus habe ich gesehen. Deine Blicke… fantastisch wirklich! Ich finde dich mega, du machst hier schon Geschichte", ergänzte Jorge Gonzalez (55). Und für Joachim Llambi (58) war auch klar: "Das war heute Abend der beste Vortrag, den wir erlebt haben!" Am Ende bekam sie wenig überraschend die beste Wertung von allen: satte 25 Punkte!

Die Fans im Netz waren ebenfalls aus dem Häuschen. "Das Mädel kann was, immer nur auf Ihre Eltern reduziert zu werden muss, echt weh tun und ich hoffe, sie kommt echt weit!", meinte ein Twitter-User anerkennend. "Anna und Valentin machen mich sprachlos... Einfach nur wow", schwärmte ein anderer Fan.

