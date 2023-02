Nach Auftakt: Dieses "Let's Dance"-Paar ist euer Favorit!

Welches Paar hat sich in die Herzen der Fans getanzt? Vergangenen Freitag ging eine brandneue Staffel "Let's Dance" an den Start. In der Auftaktfolge konnte vor allen Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) die Herzen der Zuschauer erobern. Sie ergatterte die Wildcard und ist in Folge zwei sicher. Neben Anna begeisterte auch die Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) mit ihrer Performance – ebenso viel Applaus bekam der Profiturner Philipp Boy (35). Heute geht es endlich mit der zweiten Folge weiter. Aber welches Tanzpaar ist bisher wirklich am beliebtesten bei den Zuschauern?

Bei einer Promiflash-Umfrage, an der insgesamt 3.046 Leser teilgenommen haben (Stand: 24.02.2022, 19.15 Uhr), gibt es eine klare Favoritin: Anna und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) liegen mit 802 Votes auf dem ersten Platz – das entspricht über 26 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Auf dem zweiten Platz landeten Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) mit knapp 453 Votes (14,9 Prozent). Sharon und Profitänzer Christian Polanc (44) sind bei den Fans ebenfalls sehr beliebt – sie erreichen den dritten Platz mit 428 Stimmen (14,1 Prozent). Wird eines dieser Paare auch im großen Finale tanzen?

Knapp werden könnte es hingegen für Abdelkarim (41) und Kathrin Menzinger (34): Der Comedian und die Tänzerin bekamen nur 0,9 Prozent aller Votes – und damit gearde einmal 27 Stimmen. Nur Natalia Yegorova und Andrzej Cibis (zehn Votes) und Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (neun Stimmen) sind bei den Fans noch unbeliebter. Wird es für diese Paare heute eng?

Die vollständige Auswertung der Umfrage:

Platz eins: Anna Ermakova und Valentin Lusin (802 Votes)

Platz zwei: Chryssanthi Kavaz und Vadim Garbuzov (453 Votes)

Platz drei: Sharon Battiste und Christian Polanc (428 Votes)

Platz vier: Philipp Boy und Patricija Ionel (289 Votes)

Platz fünf: Mimi Kraus und Mariia Maksina (245 Votes)

Platz sechs: Sally (22) Özcan und Massimo Sinató (176 Votes)

Platz sieben: Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (174 Votes)

Platz acht: Knossi (36) und Isabel Edvardsson (157 Votes)

Platz neun: Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (144 Votes)

Platz zehn: Ali Güngörmüş und Christina Luft (68 Votes)

Platz elf: Alex Mariah Peter (25) und Alexandru Ionel (64 Votes)

Platz zwölf: Abdelkarim und Kathrin Menzinger (27 Votes)

Platz 13: Natalia Yegorova und Andrzej Cibis (zehn Votes)

Platz 14: Younes Zarou und Malika Dzumaev (neun Votes)

Anna Ermakova, "Let's Dance" 2023

Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Malika Dzumaev und Younes Zarou bei "Let's Dance" 2023

