Dieser Promi ist Pietro Lombardis "Let's Dance"-Favorit!

Endlich wird bei Let's Dance wieder das Tanzbein geschwungen! Der neue Cast rund um Chryssanthi Kavazi (34), Timon Krause (28), Anna Ermakova (22) und Co. feierte im Rahmen der großen Kennenlernshow am vergangenen Freitag sein Debüt auf der Tanzfläche. Doch nicht bloß die eingefleischten Fans des Tanzformats lockt es wieder vor die Bildschirme – die Promis fiebern ebenso gespannt mit. So auch Sänger Pietro Lombardi (30) – und der hat sogar schon einen Favoriten!

Pietro ist offenbar auch total im Tanzfieber. Gegenüber RTL gibt er nämlich zu, in diesem Jahr die neue Staffel von "Let's Dance" zu verfolgen. Einer Person drücke er dabei besonders die Daumen – seinem guten Freund Knossi (36)! Der Streamer sei für den DSDS-Gewinner "einfach ein Sympathisant". "Wir haben telefoniert vor zwei Tagen. Er war beim Training fleißig", zeigt der "Phänomenal"-Interpret sich zuversichtlich.

Das harte Training scheint an dem Internet-Star jedoch nicht spurlos vorbeizugehen. "Ich kriege die Quittung fürs Nie-Sport-Treiben", beklagte sich der Entertainer in seiner Instagram-Story. Offenbar wird er von seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) ganz schön getriezt, um "Dancing Star 2023" zu werden.

