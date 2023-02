Eindeutige Sache: Er soll "Make Love, Fake Love" gewinnen!

Make Love, Fake Love hat bald sein großes Finale! In der Kuppelshow befindet sich Yeliz Koc (29) aktuell mitten in einem Dating-Abenteuer. Zwischen noch zu habenden und vergebenen Männern sucht die Influencerin ihren Mr. Right. Inzwischen lichtet sich das Männer-Lager so langsam. In zwei Wochen steht das Finale an – und die Promiflash-Leser sind sich beinahe allesamt einig: Er soll mit Yeliz aus der Show gehen!

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 24. Februar, 17:41 Uhr] gaben insgesamt 2.281 ihre Meinung zum Ausgang von "Make Love, Fake Love" ab – und dieser Beau soll unbedingt gewinnen, wenn es nach ihnen geht: 1.935 Teilnehmer gaben an, dass sie sich Jannik Kontalis an der Seite der Kampf der Realitystars-Bekanntheit wünschen würden. Platz zwei belegte Max Bornmann – für ihn stimmten jedoch nur 276 Leser ab.

Danach folgten Fabio und Sidar mit jeweils 25 sowie 21 Stimmen. Die restlichen Männer erhielten hingegen kaum Stimmen. Laut den Lesern haben Arian, Philipp, Frederick und auch Bryan demnach nur wenig Chancen auf den Sieg von "Make Love, Fake Love".

