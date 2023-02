Dieser vergebene "Make Love, Fake Love"-Kandidat muss gehen!

Langsam wird es ernst für Yeliz Koc (29)! Bei Make Love, Fake Love datet die Beauty aktuell, was das Zeug hält. Die Challenge besteht unter anderem darin, herauszufinden, wer von den teilnehmenden Männern eine Freundin hat und welcher nicht. In der neuen Folge entschied die Influencerin, welcher Hottie als Nächstes die Koffer packen muss. Yeliz konnte einen weiteren vergebenen Mann enttarnen!

In der neuen Folge musste die Dating-Prinzessin zwei Wackelkandidaten bestimmen. Sie entschied sich für Marco, da sie vermutet, er sei in einer Beziehung und Maxi, da sie glaubt, dass ihre Leben nicht zusammenpassen würden. Letztendlich ging Yeliz ihrem Bauchgefühl nach und warf Marco aus der Show. Als dann wirklich seine Freundin Christina hereinkam und er in ihre Arme fiel, war Yeliz sichtlich erleichtert.

Christina lobte ihren wiedergewonnenen Boyfriend: "Er hat das so toll gemacht, ich bin so stolz auf ihn. Er hat all unsere Grenzen eingehalten!" Das Paar überhäufte sich mit Küssen und verließ die Villa. So langsam lichtet sich das Lager und Yeliz' finale Entscheidung rückt näher...

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

RTL Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige

Make Love, Fake Love, RTL+ "Make Love, Fake Love"-Kandidat Marco

Anzeige

Make Love, Fake Love, RTL+ "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer in Folge 10

Anzeige



